GENERATIONSの数原龍友（33）が5日、東京・お台場で開催中の「肉フェス2026 TOKYO」で、焼き肉店「牛恋」とコラボした限定メニュー「チーズさいくぅ〜丼」のお渡し会を行った。数原にとって“肉とは何？”という問いに対し、「どこまでいっても肉は肉」とした。「これまでにも考えたことがありました」とすると、「でも、どれだけ考えても結局肉なんですよね」と他には代えがたい存在であることを明かした。また、“赤身肉とは”の