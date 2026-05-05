言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、青空を自在に駆ける存在、目標の達成、そして健康管理の上で気になる体の状態という、3つの言葉を選びました。異なる場面をつなぐ共通の2文字を、頭の中で探り当てましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なさく□□や□□ぎヒント：軽飛行機の代名詞とも言われる、アメリカの航空機メーカー。物事を成し