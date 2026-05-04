保育園で出会ったママ友・モエカさんとは、家が近所で娘たちが同い年ということもあり、すぐに親しくなりました。お互いの家を行き来し、夕ご飯を一緒に食べることもあった私たちは、これからも和気あいあいと、同じような人生を歩んでいくのだと思っていたのです。けれど、ある日モエカさんから聞かされた話は私の想像をはるかに超えるもので……* * * * * * *＜1話よりつづく＞突然の引っ越し「子どもがいないから、私たちのこと