エンゼルス戦でメジャートップタイの14号【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、第3打席で3試合ぶりとなる中越え14号2ランを放った。メジャーデビューから35試合での14本塁打達成は、歴代3位の記録となった。4回1死一塁で迎えた第3打席、ソリアーノの157キロを捉えるとバックスクリーン