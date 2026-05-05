５月２日に行われたプレミアリーグ第35節。ブライトンは敵地でニューカッスルに挑んだものの、この試合までリーグ戦５連敗と苦しんでいた相手に１―３で敗れた。この結果、わずかに残されていた来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得の可能性は事実上消滅。ヨーロッパリーグ（EL）出場権を争う位置には踏みとどまっているものの、直接的なライバルであるボーンマスとブレントフォードがともに勝利を収め、勝点50の８位へ