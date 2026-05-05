アメリカの首都ワシントンで4日、銃を持った男と大統領を警護するシークレットサービスとの間で銃撃戦がありました。トランプ大統領らに危険は及んでいないということです。シークレットサービスなどによりますと、事件があったのはワシントンのホワイトハウス周辺で4日午後、警察が銃を所持した男を見つけシークレットサービスも出動しました。警官らが近づくと男はいったん逃走し、その後、銃を発砲、銃撃戦となりました。男はケ