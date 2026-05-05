◇MLB ホワイトソックス6-0エンゼルス(現地時間4日、エンゼル・スタジアム)ホワイトソックス・村上宗隆選手が、両リーグトップタイとなる14号ホームランを放つなど、3安打2打点の猛打賞を記録しました。「2番・ファースト」で先発出場した村上選手は、4回1アウト1塁で迎えた第3打席。大谷翔平選手と並び3、4月の月間MVPに輝いたエンゼルスのホセ・ソリアーノ投手からバックスクリーンへ飛び込む14号2ラン。自身3試合ぶりとなる打球