高橋一生主演のテレビ朝日ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー」は、「ＮＥＯＸＩＳ」社長・根尾光誠（高橋一生）を階段から突き落とした犯人について、意外な人物に疑念が向けられている。第１話では、冷徹な事業展開で、東京・あかり商店街への強引な地上げを進めた根尾光誠から人が離れていき…何者かに神社階段から突き落とされた。階段の上に黒い服を着た人物がぼんやりと映った。転落した根尾光誠は、なぜかそのまま２０