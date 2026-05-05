【広州＝遠藤信葉】中国中央テレビによると、湖南省瀏陽市の花火製造工場で４日、爆発事故が発生し、少なくとも２６人が死亡、６１人が負傷した。地元当局は行方不明者の捜索や救助活動を続ける一方、関係企業の責任者を拘束し、事故原因の究明を進めている。在中国日本大使館によると、日本人が巻き込まれたとの情報はないという。中国のＳＮＳに投稿された映像では、爆発音と白煙が立ち上る様子が確認できる。事故を受け、習