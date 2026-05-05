TBSの宇賀神メグアナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。自身の幼少期の写真を公開した。宇賀神アナは「こどもの日THE TIME,シマエナガ体操そしてインスタライブにお越しいただいた皆さま配信をご覧いただいた皆さま朝早くからありがとうございました！」と感謝。「中高時代の友人も遊びに来てくれました。お天気にも恵まれ、無事に開催できて良かったです」と伝えた。そして「こどもの日ということ