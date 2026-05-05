「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）楽天が２戦連続終盤での逆転勝ちで３連勝。借金を１に減らした。２点を追う五回１死、それまで内野安打１本に抑えられていた細野から、平良が外角高めの１４９キロの直球を右翼ホームランゾーンに運ぶ２試合連続３号ソロで１点差。「ずっと細野選手に抑えられていたので、何とか塁に出ようと思って打席に立ちました。ボール球だと思うのですが、結果ホームランにな