お笑いコンビ、バイきんぐの小峠英二（49）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。頼りになる事務所の後輩を明かした。ウエストランド井口浩之から「小峠さんはMCやられること多いですけど、いたら助かる芸人とか？」と聞かれ、小峠は「錦鯉の渡辺（隆）とかね。同じ事務所っていうのもあるし。」と答えた。井口は「知ってくれているっていうのもありますね。いろいろ言ってくれる