巨人の育成・喜多隆介捕手（２８）が５日、昨年８月に受けた「右膝外側半月板縫合術及び制動術」後、２度目の屋外フリー打撃で快音を響かせた。ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加。「術前よりも打感が良くなっている。あとは実戦で変化球が入った時に、どう体が反応するかは確認しないといけないところ」とサク越えや逆方向へのフェンス直撃打などを披露し、汗を拭った。昨季は２軍で４１試合に出場して、打率２