◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が今季初の先発登板で５回３安打無失点と好投。ゴールデンウィーク（ＧＷ）９連戦の８戦目の谷間での登板となったが、今季初勝利を挙げて期待に応えた。初回、３回、４回は走者を背負いながらも踏ん張り、スコアボードに０を並べた。昨季、先発で自己最多６勝、山崎に次ぐチーム２位の１２１イニングを投げた右腕。５年目の今季はチーム事情で