巨人の山崎伊織投手（２７）が５日、ジャイアンツ球場で行われた故障班の練習に参加した。この日は球場のフェンス沿いを歩くなど、軽めのメニューで調整した。３日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウン）で「右肩コンディション不良」から約２か月ぶりに実戦復帰したものの、初回わずか２球で緊急降板。交代理由は「右肩の違和感」と発表された。４日には「前回と違うところ（箇所）です。今、言えるのはそれぐらいで