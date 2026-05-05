ゴールデンウィークも終盤。こどもの日のきょうは行楽日和となりました。東海3県を空から見てみると… 【写真を見る】GW終盤 東海3県はどこがにぎわった？空から調査 ナガシマリゾートの駐車場は車がぎっしり… 行楽日和のこどもの日 （岩月秀樹カメラマン 三重・桑名市 ナガシマリゾート上空）「車がびっしりと埋まっています。すごい量です…」 三重県桑名市のナガシマリゾートの駐車場は、車