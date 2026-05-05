ピーマンは切らずに、そのまま使うのがポイント。栗原心平さん流の『しょうが焼き』は、蒸し焼きで甘みを引き出したピーマンと、香ばしい豚肉が相性抜群。ちょっと意外なこのひと手間で、定番メニューがぐんと新鮮に変わります。しょうが焼きの味わいはそのままに、白いご飯のお代わり必至です！『豚肉とまるごとピーマンのしょうが焼き』のレシピ材料（2人分）豚肩ロース肉（焼き肉用）……150g ピーマン……4〜5個（約160g） 塩