6日の天気予報 6日（水･振休）の岡山県は朝晩は晴れますが、日中は雲が広がりやすくなりそうです。香川県は朝から夕方まで雲が広がり、夜は晴れそうです。ともに天気の大きな崩れはなさそうです。 また、6日は雲が広がっても紫外線が強まるところが多くなりそうですので、油断せず日焼け止めを塗ったり日傘を準備するなど対策を行ってください。 この先1週間の岡山市の予想最高気温と天気予報をみると、8日（金）は雲