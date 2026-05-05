子ども(15歳未満)の数 2026年4月1日現在 総務省統計局公表 日本の将来を担う子どもの数について、総務省統計局が子どもの日に合わせ4日、公表しました。 それによると、2026年4月1日現在の子どもの数は1329万人（前年比－35万人）で、1982年から45年連続の減少となり「過去最少」となりました。 男女比をみると男子が681万人、女子が648万人で男子が女子より33万人多いということです。 総人口に占める子