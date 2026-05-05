5月5日は「こどもの日」です。子どもたちが主役の日に、将来の夢や、日ごろ思っていることを聞きました。北九州市小倉北区の到津の森公園は5日、小学生以下の入園料が無料となり、多くの家族連れでにぎわいました。■訪れた人「ゾウがでかいのがすごい。」「シマウマが白と黒だけなのが、ちょっと不思議だなと思いました。」園内にできた長い行列の先では、メスのゾウ「ラン」へのえさやり体験が行われました。子どもたちは、動物