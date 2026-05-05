ドル円１５７．２５近辺、ユーロドル１．１６９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ややドル売りが先行したが、足元では値を戻している。ドル円は157.09レベルまで下押しされたが、大台割れには至らず。現在は157.25付近と、前日NY終値水準へと買い戻されている。ユーロドルは前日NY終値1.1691付近に落ち着いている。米10年債利回りは4.422％近辺。NY原油先物は104.07近辺。欧州株は堅調に取引されている。 U