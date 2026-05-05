通貨オプションボラティリティードル円１週間は９．６％付近に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.596.907.797.86 1MO8.026.216.796.85 3MO8.046.286.906.98 6MO8.306.437.237.30 9MO8.346.487.467.48 1YR8.436.697.737.63 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.719.947.96 1MO7.4