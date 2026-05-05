やや円売りの面も、ＮＹ原油先物が１０３ドル台と小安い＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル相場が方向感に欠けるなかで、やや円安の面が垣間見られている。NY原油先物が103ドル台に軟化、リスク選好的に欧州株や米株先物が堅調に推移していることに反応しているようだ。 ユーロ円は183.93付近、ポンド円は213.05付近に本日の高値を伸ばしており、いずれも前日比プラス圏に転じている。ドル円は157.25-30レベルと、