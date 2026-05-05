山東省栄成市の桑溝湾海洋牧場で養殖エリアを行き来して作業する従業員。（２０２５年１１月１０日、ドローンから、栄成＝新華社配信／王福東）【新華社済南5月5日】中国山東省煙台市に位置する長島列島の一つ、南隍城島の東の広大な海域には、「経海シリーズ」の巨大なスマート養殖用網いけすがいくつも、波間にそびえ立つかのように設置されている。2024年に同シリーズの深海・遠洋養殖いけす「経海002号」で深海ニジマス（