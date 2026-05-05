◇プロ野球セ・リーグ 中日7-3阪神(5日、バンテリンドーム)阪神の佐藤輝明選手が9回に9号ソロを記録も、反撃及ばずに連敗となりました。5点を追う9回、先頭打者の佐藤選手は、左腕の福敬登投手の2球目、真ん中付近の変化球をとらえ、ライトスタンド中段へ。この日8号を放った森下翔太選手を上回るリーグ単独トップ9本目のアーチとなりました。佐藤選手は打率、本塁打、打点がリーグトップ。その他にも安打数、得点、出塁率なども1