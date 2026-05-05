大阪・和泉市で母親と娘が刺殺された事件で、逮捕された男が自宅から「凶器とみられる物を持ってきた疑い」があることが分かりました。杉平輝幸容疑者（51）は4月、和泉市の集合住宅で、元交際相手の村上裕加さん（41）を刺殺した疑いが持たれています。捜査関係者によると、杉平容疑者は事件が発生した時間帯、現場周辺をしばらくの間、徒歩で徘徊していたとみられます。その後の取材で、杉平容疑者が自宅から凶器とみられる物を