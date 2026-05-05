乃木坂46のキャプテンとしてグループを牽引してきた梅澤美波が、5月の東京ドーム公演をもっての卒業を目前に控え、MBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』でトリプル主演の一人を務めている。本作で演じる“バリキャリOL”夏野千波を通じて見つけた新しい表現、そして「自分自身が主人公になる」という卒業後の未来について、等身大の言葉で語ってくれた。 参考：乃木坂46 梅澤美波が明かす、変化した齋藤飛鳥＆山下