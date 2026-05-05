【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ONE N’ ONLYが結成8周年記念日に発売したメジャー2ndシングル「WARAiNA」が2026年05月03日付のオリコンデイリー シングルランキング にて１位を獲得し、メジャー1stシングル「BLAST」に続き2作連続ランクインとなった。 ■結成8周年を越えてさらにポジティブに突き進むONE N’ ONLY 2ndシングル表題曲「WARAiNA」は、突き抜けた多幸感と華やかなパレード感