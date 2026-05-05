卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、5日に決勝トーナメント1回戦が行われ、日本女子はクロアチアと対戦する。55年ぶりの金メダル奪還を目指す日本女子。グループステージを首位で通過し迎える決勝トーナメント初戦を前に、試合前にオーダーが発表された。 ■エース・張本美は4試合連続の2点起用 日本女子は1971年大会以来の金メダル奪還