ネクスコ西日本によりますと、5日午後4時半から、西九州自動車道「佐世保三川内インターチェンジと波佐見有田インターチェンジの間」が事故に伴う緊急工事のため、上下線とも通行止めとなっています。 (5日午後5時現在)