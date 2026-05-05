歌手の倖田來未（43）が3日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter#0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）にゲスト出演。実践している美容法を明かした。MCのきゃりーに実践している美容法について質問された倖田は「結構、こまめに通ってるのはコルギ」と回答。「顔がまず二回りぐらい小さくなってる」「（顔が）平べったい族なので、立体感が出るように」と実感している効果を明かした。