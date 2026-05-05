和歌山県九度山町で行われた「真田まつり」＝5日午後戦国武将・真田幸村ゆかりの和歌山県九度山町で5日、恒例の「真田まつり」があり、朱色の甲冑やのぼり旗など「真田の赤備え」で武具を統一した勇壮な武者行列に、集まった人から歓声が上がった。会場の道の駅「柿の郷くどやま」では鉄砲隊演武が爆音をとどろかせ、幸村役の号令で戦国絵巻さながらの行列が出発。馬に乗った昌幸・幸村・大助の真田三代を先頭に、家臣に扮した