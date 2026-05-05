ソフトバンクが逆転勝ち。2―3の五回に庄子、周東の連続二塁打で追い付き、柳町の2点二塁打と山川の犠飛でこの回計4点を奪った。五回1死二、三塁から好救援した上茶谷が3勝目。西武は渡辺が5回6失点で3敗目。