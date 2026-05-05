とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、4日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。番組でもめた先輩芸人を明かした。ゲストのバイきんぐ小峠英二（49）が進行を務めた「有田ジェネレーション」について語る流れの中で久保田は「第2の小峠させてくれ！って言って、俺が出だして、ちゃんと終わった。申し訳ないと思ってる」と番組終了を自虐した。ウエストランドの井口浩之は「それだけじゃない