井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に東京ドームで行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。元世界王者は、見守った観客の振る舞いを称賛していた。至高の技術戦に列島が酔いしれた。ダウンシーンはなかったものの、判定で勝利した井上は11回、強烈なアッパーを中谷に見舞い、眼窩底骨折を負わせた。しかし、会場を沸かせたのは強