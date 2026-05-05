リーグ単独トップ9号プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が5日、バンテリンドームでの中日戦に「4番・三塁」で先発出場。9回の第4打席にリーグ単独トップとなる9号を放った。強烈な一撃にファンも唖然となった。3打席凡退で迎えた9回の第4打席。佐藤輝のバットが火を噴いた。中日4番手・福の変化球をとらえると、打球は右翼スタンドへ一直線。わずか4秒で着弾した。飛距離は121メートル、打球速度170.8キロの爆速弾。試合を配信