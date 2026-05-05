5月4日、特別番組『今夜復活！！ 8時だョ！ 全員集合』（TBS系、以下『全員集合』）が放送された。ゴールデンウイークに伝説の番組が復活し、喜ぶ視聴者も多かったが、番組の演出に不満を持たれているようだ。言わずと知られた「ザ・ドリフターズ」（以下、ドリフ）の人気番組は、2024年9月から『今夜復活！！』シリーズのスペシャル企画として不定期で放送されている。「今回は、全803回のなかから厳選したコント20選が放送さ