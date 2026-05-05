ボートレース徳山の「ニッカン・コム杯争奪戦」が５日、開幕。松田大志郎（３８＝福岡）は初日２走を３、１着と上々の船出となった。前半６Ｒは６コースからスリットのぞくも１Ｍの展開が悪く、回った後は最後方。それでも追い上げて２周１Ｍで３着まで浮上の好ファイト。後半１０Ｒは２コース差しからイン伯母芳恒を追走し、２Ｍで流れた伯母を冷静に差して白星を手にした。１６号機については「悪くはない。スリットは１０