中日は５日の阪神戦（バンテリン）に７―３で勝ち、今季２度目の３連勝。先発の金丸夢斗投手（２３）は７回４安打２失点で３勝目（２敗）をゲットした。中日は１点ビハインドの２回に「この打席はファーストストライクから積極的にいこうと思っていた。一発で仕留めることができて良かったよ」というボスラーが右翼ホームランウイングに２号ソロを放ち１―１の同点。３回には一死満塁の場面で「打ったボールはツーシームです。