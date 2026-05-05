ウィリアム皇太子は疎遠になっている弟のヘンリー王子との間に明確な境界線を維持しており、当面は和解を急いでいないと、王室関係者が語った。英紙エクスプレスが５日、報じた。両者は長年にわたる和解の憶測にもかかわらず、兄弟間の連絡は一切なく、感情的にも地理的にも距離は変わっていない。ウィリアム皇太子が、ヘンリー王子とメーガン妃の交際関係の進展の速さに懸念を表明した２０１６年までさかのぼるこの深刻な亀裂