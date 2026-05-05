俳優・六角精児がナビゲーターを務めるＢＳ日テレ「わが家の最寄りは秘境駅」（６日・後８時）は、全国各地の秘境駅に暮らす人々を捜索し、その生活に迫る。今回は、山口県を走る錦川鉄道。川のせせらぎに包まれた秘境駅に生きる人々の人生を覗き見する。花を愛する住人を発見。「３０年以上駅を守り続ける理由とは？」「１日の乗降客数はわずか４人…」そんな無人駅で出会ったのは、数十年ぶりに故郷に戻り、日常的に駅を使っ