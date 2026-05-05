京王杯スプリングＣで３着のマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）はパラダイスＳ・Ｌ（６月１４日、東京競馬場・芝１４００メートル）に向かう。同レース６着のキープカルムはしらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ。高松宮記念で５着だったレイピア、天王山Ｓで２着だったドンアミティエは函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）に参戦