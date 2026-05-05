◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝５月５日、栗東トレセンセンツブラッド（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ルーラーシップ）は２番人気に推された小倉大賞典でまさかの１４着と大敗。今回は同じ１８００メートルでも小回りから広い東京へ、舞台設定を替えてきた。１週前にはＣＷコースで京都新聞杯出走のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）を大きく追走し、