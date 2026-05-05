国内女子プロゴルフツアーの今季メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップ（報知新聞社後援）は７日から４日間、茨城ＧＣ西Ｃ（６７１８ヤード、パー７２）で行われる。韓国ツアー３勝のユ・ヒョンジョ（韓国）は５日、練習ラウンドを行い、日本ツアー初出場となる今大会への意気込みを語った。前週の韓国ツアー・ＤＢウィメンズチャンピオンシップで優勝。４日に来日した２１歳は「いい結果を出して、時間もギリギリに