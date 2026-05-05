◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）大城卓三捕手が、ヒーローインタビューで子どもから質問を受け、球場を沸かせた。両軍無得点の４回にチーム初安打となる先制３ランを放った背番号「２４」。お立ち台に上がると「詰まり気味だったんですけど、自分も入ると思って走ってました」と試合を決めた一発を回想した。こどもの日ということで、インタビューの途中からは小学６年生の少年が大城へ質問。