２日に行われたプロボクシング東京ドーム興行で、世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に判定負けした前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者で世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝。米ボクシング専門メディアのリング誌は井上戦での激闘ぶりを評価し、日本時間５日までに発表した最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての