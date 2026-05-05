イラスト入りの特別感があるパッケージ & カップに要注目の「新作コラボ商品」が【マクドナルド】から登場。ファン心をくすぐるような目でも楽しめるメニューが、気分まで上げてくれそうです。今回はタツタ系バーガーに加え、フラッペやスムージーもご紹介。コラボデザインはどれも数量限定なので、記念に写真を撮りたい人はお早めに。 コクやまろやかさが楽しめそうな新作バーガ&