◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・大勢投手が４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来の登板で１回無安打無失点、２奪三振と好投した。コンディション不良から７試合ぶりの復帰登板。「無事投げられたので良かったです」と振り返った。３―２の８回から５番手で登板。先頭・古賀をフォークで空振り三振に斬り、雄たけびを上げると、続く内山は二ゴロに抑えた。最後は武岡を３球全てフォークで空