◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・藤川球児監督が、今季初先発で４回途中６失点ＫＯを喫した早川に厳しいメッセージを送った。初回は無失点で切り抜けたが、１点リードの２回以降に崩れた。ボスラーに同点ソロを浴び、３回に四球と自身の失策も重なって一挙３失点。４回には土田にソロ本塁打を許すなど、仕事を果たせなかった。指揮官は「プロらしい練習と取り組みをしていかなければい