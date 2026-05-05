TBSの佐々木舞音アナウンサー(27)と南後杏子アナウンサー(25)が4日、それぞれのインスタグラムにそろって2ショットを投稿した。「マイネぷぅと南後ちゃんめっちゃかわいい」などとフォロワーが盛り上がっている。 【写真】指をモンスターっぽくした2人見とれてまうやろ 佐々木アナは「5月今月もよろしくお願い致します!新しいFrom TBS今夜9時から放送の映画 モンスターズインクバӦ